Викритого контррозвідкою СБУ бойовика угруповання «Восток» засуджено до 10 років ув’язнення

Контррозвідка Служби безпеки України викрила учасника незаконних збройних формувань, який чинив активний супротив силам АТО, у тому числі у районі Донецького аеропорту. Злочинця заочно засуджено до 10 років позбавлення волі.

За даними слідства, уродженець селища Очеретне, що на Донеччині, у травні 2014 року приєднався до угруповання бойовиків «Восток». У складі незаконного збройного формування він брав участь у бойових діях проти українських військових та правоохоронців у районі Донецького аеропорту, а також поблизу Савур-Могили, Ясинівки, Пантелеймонівки, Красного Партизану, Пісків та Авдіївки.

Наразі бойовик переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області. Засудженого оголошено у розшук за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Документування протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

СБУ