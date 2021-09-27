Вила проти лопати: на Житомирщині жінка під час бійки важко поранила сусіда

Поліцейські затримали жительку Черняхівської громади через причетність до тяжкого травмування сусіда.

26 вересня до Житомирського райуправління надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень жителем с. Андріївка. Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні, а в обставинах події розбирались поліцейські. Наразі вони затримали 59-річну місцеву жительку за обґрунтованою підозрою у нанесенні вказаних травм.

Як встановили під час роботи у селі правоохоронці, події розгортались в обідню пору, близько 13:00.

Давній конфлікт між сусідами спалахнув з новою силою через дріб’язкове зауваження. Учасники події перебували у стані алкогольного сп’яніння, тож їм важко послідовно описати перебіг подій.

Відтак поліцейські попередньо з’ясували, що 59-річна місцева жителька разом з односельчанином спочатку обідали в її будинку, вживаючи спиртне, а потім вийшли на вулицю. До них підійшов ще один сусід, з яким жінка мала неприязні стосунки. Між ними раптово виникла чергова суперечка, а потім і сутичка, під час якої 68-річний чоловік вхопився за вила, а вона – за лопату.

У результаті у пенсіонера діагностовано множинні рубані та рвані рани голови. Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Жінка ж після приїзду поліцейських закрилась у власному будинку й категорично відмовлялась від спілкування. Під час подальшого обшуку з її оселі було вилучено одяг зі слідами крові, який вона намагалась приховати, та сільськогосподарський реманент.

Слідчі кваліфікували подію за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрювану затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Триває встановлення усіх обставин. // Житомирські новини