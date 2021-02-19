Вимагали 2 тис. доларів і підпалили авто — затримано чотирьох членів злочинної групи (фото, відео)

Харківська місцева прокуратура № 2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з погрозою та застосуванням насильства стосовно потерпілого, умисного пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 347 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Едуарда Новікова, досудовим розслідуванням встановлено, що група з чотирьох осіб, діючи за попередньою змовою, протягом тривалого часу вимагали у чоловіка грошові кошти в сумі 2 тисяч доларів США.

Встановлено, що у жовтні 2020 року у потерпілого виник конфлікт з чотирма особами, які почали вимагати у нього гроші, вказуючи на неіснуючий борг. При цьому зловмисники погрожували застосуванням фізичного насильства та знищенням його майна.

Продовжуючи здійснювати тиск на потерпілого, невідомий кинув вибухову шашку у приміщення шиномонтажу, яке належить потерпілому.

15 січня цього року потерпілий передав зловмисникам 10 тис. грн через посередника в якості сплати частини боргу та після передачі 19 лютого іншої частини грошових коштів правоохоронцями на гарячому затримано чотирьох членів групи.

Крім того, встановлено, що вказані особи причетні до підпалу автомобіля, який належить начальнику одного з відділів прикордонної служби Харківської області.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у вказаному провадженні проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Слідчі дії тривають.

Харківська обласна прокуратура