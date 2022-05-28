Вимагали $5000 неіснуючого боргу: у Запоріжжі затримали етнічну злочинну групу

Припинили діяльність угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області спільно зі слідчими відділення поліції №1 м. Запоріжжя.

У лютому 2022 року через конфліктну ситуацію з потерпілим фігуранти почали вимагати 5000 доларів США неіснуючого боргу. Вони погрожували фізичною розправою та залякували зв’язками у кримінальному світі.

26 травня поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали вимагачів одразу після отримання 10 тисяч гривень та 100 доларів США — частини неіснуючого боргу. Раніше потерпілий віддав зловмисникам ще 1000 доларів США.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2. ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України за процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу фігурантам.

За скоєне їм може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України