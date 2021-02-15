Вимагання ₴100 тис. за сприяння у продажі деревини за мінімальними цінами — повідомлено про підозру учасників ОЗГ

Державне бюро розслідувань повідомило про зміну раніше повідомленої підозри начальнику Управління лісового та мисливського господарства одного із регіонів України, як організатору злочинної групи, а також повідомило про підозру трьом її учасникам — службовим особам ДП «Хотинський лісгосп».

Слідством встановлено, що у 2020 році начальник Управління організував схему систематичного одержання неправомірної вигоди за сприяння у реалізації деревини. Зокрема, протягом липня-листопада вказаного року члени злочинної групи вимагали у суб’єкта господарювання неправомірну вигоду за «допомогу» у визначенні його переможцем на відкритому аукціоні, а також продажі та відпуску деревини. Розмір хабаря склав 1 тис. грн за м³ дубу.

Для втілення свого протиправного плану організатор злочинної групи долучив інших працівників лісгоспу, які створили штучні умови для визначення конкретного переможця аукціону. Одержані гроші посадовці ділили між собою.

1 листопада 2020 року організатора організованої злочинної групи було затримано під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 30 000 грн в порядку ст. 208 КПК України.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання в одного з учасників ОЗГ було виявлено та вилучено грошові кошти, які надавались раніше. Загальна сума яких склала 97 000 грн.

Таким чином, члени ОЗГ підозрюються в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій із використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, вчиненому у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР в м. Хмельницькому. Оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР та УСР в Чернівецькій області ДСР Нацполіції. Процесуальне керівництво — Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

ДБР