Вимагання хабара за нездійснення перешкод веденню господарської діяльності двох підприємств – судитимуть податківця

Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника Слов’янсько-Лиманського управління – начальника відділу податків і зборів з юридичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що податківець вимагала та отримала від представника двох товариств понад 52 тис грн за виключення податковим органом одного з них із переліку ризикових платників податку, невключення у майбутньому до такого переліку, а також нездійснення штучних перешкод веденню господарської діяльності обох підприємств.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР, за оперативного супроводу працівників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора