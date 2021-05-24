Вимагання коштів з мешканців Одещини — поліція затримала чергового «смотрящого» та його спільника

Їм вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без жодних альтернатив.

Діяльність злочинної групи на чолі з так званим «смотрящим» викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими обласної поліції.

Встановлено, що контролював діяльність угруповання «смотрящий» за містом Чорноморськ, який отримав свій кримінальний «статус» від одного із «ворів в законі». Він разом зі своїм спільником, який також має зв’язки з представниками регіонального криміналітету, з погрозами «вибивали» від чоловіка повернення неіснуючого боргу — 2500 дол. США.

21 травня поліцейські затримали обох «авторитетів» під час отримання коштів від потерпілого. Того ж дня, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури, затриманим було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

22 травня за рішенням судді Київського районного суду м. Одеси «смотрящого» та його спільника взято під варту без права внесення застави.

За скоєне фігурантам може загрожувати до 7-ми років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України