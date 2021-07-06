Виманювали гроші у людей — у Харкові припинено діяльність чергового так званого «call-центру»

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом особам за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники так званого «call-центру» займались виманюванням грошей у громадян України та сусідніх держав за допомогою спеціальних комп’ютерних програм та смартфонів.



Оператори «call-центру» дзвонили громадянам та представлялись співробітниками банку і поліції, після цього повідомляли потерпілим, що за їх банківським рахунком нібито здійснюються шахрайські дії.

Потерпілим необхідно було терміново виконати певні операції з банківською картою, після виконання яких грошові кошти з банківських рахунків потерпілих переводились на рахунки шахраїв.

05.07.2021 проведено обшук шахрайського «call-центру», під час якого виявлено та вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, блокноти, банківські картки, чернетки з особистими записами, сім-картки та інше.

Цього ж дня двом працівникам так званого «call-центру» повідомлено про підозру, в діях яких встановлені ознаки шахрайських дій відносно потерпілих.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам організації.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1, оперативний супровід — Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Наразі досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури