«Він відморозок»: сусіди юнака, який замовив вбивство батька, розповіли нові подробиці (відео)

У селі під Борисполем вбивця зарізав чоловіка на очах у дружини і втік. Але це було не пограбування, а замовне вбивство. Жінка мала б стати наступною жертвою.



У Гнідині 19-річний юнак замовив вбивство рідного батька своєму товаришу заради спадку, але вбивця його здав одразу після того, як до нього завітали правоохоронці.

Жінка вже збиралась лягати спати, та раптом почула крик, який доносився з сусідньої кімнати. Жінка вирішила перевірити, що ж там сталося. Коли відкрила древі — вжахнулася. На порозі у калюжі крові лежав її чоловік, а над ним схилився незнайомець, який бив свою жертву ножем. Щойно він помітив випадкового свідка — швидко підвівся і вибіг на вулицю.

Тим часом жінка із донькою сховались у ванній і викликали медиків. А доки їхала швидка, чоловік стік кров’ю на руках дружини. Експерти нарахували на тілі жертви щонайменше 25 ран.

Виявилось, що замовив зарізати 47-річного чоловіка його ж 19-річний син. Поки вбивали батька — хлопець ховався у туалеті.

Сусіди розповідають, що родина була відлюдькувата, спілкувалась неохоче. А юнака, який замовив батька, взагалі називають відморозком.

Різник ховався на дачі родичів у сусідньому районі. Коли копи його схопили — навіть не опирався. Він заявив, що вбив людину заради інтересу. «Мені було цікаво, що я відчую», — сказав він. А на уточнююче питання додав: «Нічого».

20 березня Бориспільський міськрайонний суд Київської області обрав молодикам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. // Надзвичайні новини