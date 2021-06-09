Вінничанин в алкогольному угарі наніс товаришу дев’ять ударів ножем в груди та один удар в спину, а тіло вбитого забетонував у подвір’ї

Вінницькою окружною прокуратурою до суду передано обвинувальний акт стосовно вінничанина, який скоїв убивство та понад чотири роки приховував це (ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство, ч. 3 ст. 297 КК України — наруга над тілом померлого, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Вінницької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що чоловік у листопаді 2016 року в результаті сварки, що виникла під час спільного вживання алкогольних напоїв, наніс своєму знайомому дев’ять ударів ножем в груди та один удар в спину, від чого той помер на місці злочину.

Будучи раніше судимим та розуміючи правове значення вчиненого, зловмисник, аби приховати скоєне, за допомогою товариша, слідство стосовно якого триває, забетонував тіло вбитого у подвір’ї чужого будинку, де у той час виконував ремонтні роботи.

Обвинувачений перебуває під вартою. У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину у судовому порядку, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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