Вінничанину повідомлено про підозру за незаконне поводження з бойовими припасами та погрозою вбивством

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру вінничанину, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

За даними слідства, 37-річний безробітній незаконно придбав корпус осколкової наступальної ручної гранати РГД-5 промислового виготовлення, військового призначення та підривач «Уніфікований запал дистанційної дії типу УЗРГМ (УЗРГМ-2) промислового виготовлення, військового призначення.

Усвідомлюючи, що зазначені предмети у зібраному стані (в конструктивному поєднанні) є бойовим припасом, розуміючи неправомірність своїх дій, він все ж таки зберігав їх без передбаченого законом дозволу.

Крім того, перебуваючи у лазні, що розташована на території його приватного домоволодіння, між чоловіком та його двоюрідною сестрою відбувся словесний конфлікт. Підозрюваний, обурившись поведінкою своєї родички на ґрунті раніше виниклих між ним неприязних стосунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій, поставив на стіл перед сестрою та її подругою ручну гранату РГД-5 та погрожував вбити жінок.

На цей час триває досудове розслідування, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин вчинених правопорушень.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури