Вінницька поліція розшукала неповнолітнього, підозрюваного у пограбуванні однолітка

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Поліцейські  встановили правопорушника, який у Вінниці пограбував 15 – річного  місцевого жителя.  Нападник відібрав у  потерпілого сумку з особистими речами та телефоном.

До поліції звернулась 37 — річна вінничанка,  що близько 16.00 години на вулиці Константиновича  її сина пограбував невідомий підліток. Правопорушник відібрав у потерпілого  сумочку, у якій знаходились ключі та мобільний телефон, і втік.

Як розповів начальник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик,  переглянувши відео з камер вуличного спостереження, поліцейські встановили особу підлітка, причетного до вчинення злочину. Ним виявився 14 – річний вінничанин.

У правопорушника  вилучені речі потерпілого.

Слідчим відділенням  поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 КК України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання — до чотирьох років ув’язнення.

Нагадуємо, що відповідальність за вчинення такого злочину настає з 14 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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