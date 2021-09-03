Вінницька поліція розшукала неповнолітнього, підозрюваного у пограбуванні однолітка

Поліцейські встановили правопорушника, який у Вінниці пограбував 15 – річного місцевого жителя. Нападник відібрав у потерпілого сумку з особистими речами та телефоном.

До поліції звернулась 37 — річна вінничанка, що близько 16.00 години на вулиці Константиновича її сина пограбував невідомий підліток. Правопорушник відібрав у потерпілого сумочку, у якій знаходились ключі та мобільний телефон, і втік.

Як розповів начальник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик, переглянувши відео з камер вуличного спостереження, поліцейські встановили особу підлітка, причетного до вчинення злочину. Ним виявився 14 – річний вінничанин.

У правопорушника вилучені речі потерпілого.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 КК України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання — до чотирьох років ув’язнення.

Нагадуємо, що відповідальність за вчинення такого злочину настає з 14 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області