Вінницька поліція затримала зловмисника, який побив та пограбував 78-річну жінку

9 березня працівники Управління карного розшуку обласного главку поліції Вінниччини затримали 24-річного зловмисника, який в серпні 2019 року увірвався до будинку самотньої пенсіонерки в Іллінецькому районі. Підозрюваний кастетом завдав численних ударів по голові жінки та, погрожуючи вбивством, вимагав грошові кошти. Це четвертий розбійний напад минулих років, розкритий вінницькими поліцейськими цьогоріч.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, зловмисник розбив вікно та проник до будинку потерпілої. Нападник збив з ніг безпомічну жінку, завдав їй тілесних ушкоджень кастетом та ногами. Після катувань забрав невеликі заощадження, особисті речі та втік з будинку.

Увесь цей час над розкриттям злочину працювали слідчі та оперативники обласного главку поліції. Завдяки проведеним оперативним заходам та слідчим діям, а також результатам експертиз, поліцейські довели причетність до вчинення розбійного нападу 24-річного жителя Махнівської територіальної громади.

Його затримали за місцем проживання. Коли до будинку зайшли поліцейські, зловмисник заховався в шафі.

Підозрюваний вже перебуває під слідством за вчинення розбійного нападу в Київській області.

Слідчими обласного главку поліції Вінниччини зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 ККУ (розбій), за що передбачено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області