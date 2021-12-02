Вінницькі поліцейські затримали групу квартирних крадіїв, які підозрюються у крадіжках по всій Україні

1 грудня працівники кримінальної поліції з залученням бійців спецпідрозділу КОРД у м. Вінниці затримали двох зловмисників, які причетні до великої кількості квартирних крадіжок на території Вінницької області та інших регіонів країни. Лише в м. Вінниці затримані виявились причетними до близько 30 крадіжок з квартир. Затримали злодіїв, коли вони намагались втекти на автівці одразу після вчинення чергової крадіжки. Один із зловмисників неодноразово судимий за майнові злочини.

Як розповів начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко, під час огляду автівки Daewoo Lanos, на якій пересувались зловмисники, поліцейські вилучили ювелірні вироби, гроші, годинники викрадені з помешкань потерпілих, відмички, викрутки, рукавички, мобільні телефони та інші речові докази, що свідчать про їх злочинну діяльність.

Затримані – 51-річний житель Донецької області та 43-річний вінничанин. Старший з чоловіків має судимості за вчинення квартирних крадіжок. Саме він шляхом підбору ключа проникав у помешкання потерпілих, а його спільник – очікував біля під’їздів будинків та телефоном повідомляв, коли хтось заходив.

Під час проведення санкціонованого обшуку в орендованій зловмисниками вінницькій квартирі слідчі вилучили мобільні телефони, сім-карти різних операторів мобільного зв’язку, відмички, балаклави, грошові кошти у валюті та гривні, ювелірні вироби, колекції монет.

Зловмисники затримані в процесуальному порядку та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує покарання — до 6 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області