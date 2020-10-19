Вінницькі поліцейські затримали злочинну групу квартирних злодіїв, які підозрюються у скоєнні крадіжок по всій Україні

16 жовтня оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції із залучення спецпідрозділу КОРД у м. Хмельницький затримали трьох зловмисників, підозрюваних у вчиненні квартирних крадіжок на території Вінницької та інших областей.

12 жовтня до поліції надійшло повідомлення від 54-річного жителя одного з сіл Вінницького району про те, що в період часу з 20.00 до 21.00 години невідомі особи, пошкодивши вікно, проникли у його будинок та викрали золоті та срібні вироби.

Працюючи над розкриттям цього злочину, поліцейські встановили автомобіль, на якому могли пересуватися ймовірні зловмисники. Проаналізувавши маршрути пересування транспортного засобу за камерами відеонагляду, оперативники з’ясували місцезнаходження підозрюваних. З’ясувалось, що троє чоловіків на два дні винайняли у Вінниці житло, після чого поїхали у напрямку Хмельницької області.

Як розповів начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко, у Хмельницькому підозрюваних затримали за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД біля під’їзду багатоповерхівки. У мікроавтобусі Volkswagen Transporter, на якому пересувалися зловмисники, поліцейські вилучили ювелірні вироби, викрадені з помешкань потерпілих, відмички, рукавички, рації, шокери, зброю та інші речі, що свідчать про їхні злочинні дії.

Затримані – жителі м. Маріуполь Донецької області, віком 28 та 33 роки, двоє з яких – рідні брати. Усі мають судимості за вчинення крадіжок.

Наразі поліція перевіряє причетність затриманих до вчинення аналогічних злочинів на території Вінницької області та інших регіонів.

Зловмисникам оголошено про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). За такий злочин передбачено покарання — до 6 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Вилучені речові докази направлені на експертизу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області