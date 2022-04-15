Вінницькі правоохоронці затримали жінку, яка викрала у пенсіонерки 7000 гривень

Поліцейські Відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції завдяки записам з камери відеоспостереження ідентифікували автомобіль, яким пересувалась жінка, та встановили місце її перебування. Нею виявилась раніше судима за майнові злочини 38-річна жителька Іллінців.

За словами начальника Відділу поліції № 4 Вінницького районного управління Павла Дармограя, повідомлення про злочин правоохоронці отримали 12 квітня від старости села Попівка Липовецької територіальної громади.

Відсутність коштів 87-річна потерпіла виявила після відвідування її за місцем проживання невідомою жінкою. Зловмисниця завітала до будинку бабусі під приводом купівлі картоплі. Скориставшись кількахвилинною відсутністю господарки в будинку, правопорушниця знайшла та поцупила її заощадження.

Викрадені гроші поліцейські вилучили за місцем проживання підозрюваної.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.

Жінка затримана та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі їй оголошено про підозру. Слідчі готують матеріали щодо обрання правопорушниці запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області