Винницкого таможенника будут тебя судить за валютную взятку работнику СБУ

Прокуратура Винницкой области направила в суд обвинительный акт в отношении работника таможни, который дал 1000 долларов взятки работнику управления Службы безопасности Украины с целью избежания уголовной ответственности.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

«Прокуратура Винницкой области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении инспектора одного из таможенных постов Винницкой таможни ГФС, по факту предоставления неправомерной выгоды сотруднику УСБУ в Винницкой области с целью избежания уголовной ответственности за несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах компьютерных сетей (ч. 1 ст. 362 и ч. 3 ст. 369 УКУ)», — говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемый предоставил взятку в 1000 долларов. США работнику УСБУ в Винницкой области за не документирование факта внесения таможенником ложных сведений в систему «Инспектор» при осуществлении таможенных процедур, в результате чего последний должен был избежать уголовной ответственности.