Вінничанку, яка лайкала окупанта і намагалась звернути вину на зятя і онука, ув’язнили на 2 роки

Вінницький міський суд визнав жінку винною у поширенні матеріалів, у яких прославляється російський військовослужбовець.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 21 березня.

Протягом 2019-го і до початку квітня 2022 року обвинувачена користувалась забороненою в Україні соцмережею «Однокласники» і ставила відмітку «Класс» публікаціям проросійького і антиукраїнського характеру.

Вподобані дописи відображалися на її акаунті і таким чином поширювалися і ставали доступні для перегляду більшій кількості користувачів — друзів і підписників обвинуваченої.

2 квітня 2022 року жінка вподобала два фото чоловіка у російській військовій формі, що супроводжувалися пояснювальним текстом: «Герой Российкской Федерации Сергей Кобылаш. Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант».

Крім того, обвинувачена була учасницею 209 груп, серед яких «ДНР ТВ», «Антимайдан! Харьков и Лозовая», «Днепр! Вставай!», «Вежлевие люди. Русь Единая», «Стоим*zа*Донбасс», «За Русь!», «Украины більше нет!», «Команда путина онлайн», «Безбандеровская Украина».

Навесні минулого року до правоохоронців надійшла інформація, що ця жінка займається колабораційною діяльністю. Після цього в неї вдома провели обшук і вилучили мобільні телефони.

Під час обшуку жінка стверджувала, що в мережу «Однокласники» не заходила, але пізніше зізналась, що нібитло випадково натиснула «лайки» проросійським публікаціям.

У судовому засіданні громадянка вину не визнавала. Вона розповіла, що у 2016-2019 роках у неї вдома мешкав її зять, який начебто запропонував їй зареєструватися в «Однокласниках». Жінка давала суперечливі свідчення, кажучи, що акаунт їй створив зять, а вона ним не користувалася. І водночас говорила, що погодилася завести сторінку, тому що всі її одногрупники з університету там зареєстровані, і вони через цю мережу домовлялися про зустрічі. Також у неї є родичі у Росії й інколи вона з ними спілкувалася також через цю мережу. Вона нібито не вміє користуватися мобільним телефоном і його часто брав її семирічний онук. Сама ж вона не знає, як створювати публікації в «Однокласниках» і свідомо відмітку «класс» не ставила.

Із відеозапису обшуку вбачається, що обвинувачена спочатку не видала телефон і слідчі знайшли його, коли він задзвонив. І жінка тут же стала казати, що він їй конче необхідний для роботи, оскільки саме через нього вона звʼязується зі своїми численними пацієнтами. Це вказує на те, що обвинувачена добре вміє користуватися смартфоном.

Громадянку засудили до 2 років позбавлення волі.