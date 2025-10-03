Вінничанин за $18000 обіцяв сприяти ухваленню «потрібного» рішення про непридатність до служби

Зловмисник запевняв, що має корупційні зв’язки у певних колах та гарантував стовідсотковий результат. За вплив на службових осіб ВЛК та ЕКОПФО з метою ухвалення ними рішення про встановлення інвалідності й визнання непридатним до проходження служби зі зняттям з військового обліку вимагав та отримав від військовослужбовця 18 000 доларів. Фігуранту загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Задокументували протиправну діяльність 43-річного мешканця Вінниці та ліквідували корупційну схему слідчі слідчого управління та оперативники Управління стратегічних розслідувань. Після отримання визначеної суми хабаря фігуранта затримали у процесуальному порядку.

Під час обшуків у затриманого вилучили предмет неправомірної вигоди – 18 000 доларів, мобільний телефон та автомобіль BMW X5.

За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом, тобто – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області