вінницькі поліцейські оперативно затримали шістьох хуліганів, які влаштували масову бійку в комплексі відпочинку

Шістьох активних учасників конфлікту затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідством вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Наразі обставини злочину встановлюють оперативники та слідчі.

14 листопада близько 23 години до поліції надійшло повідомлення від адміністрації закладу про бійку в готельно–розважальному комплексі м. Вінниці.

За викликом прибули слідчо–оперативна група поліції, оперативники обласного главку поліції, патрульні поліцейські, екіпаж групи швидкого реагування батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Вінниця» та працівники державної служби охорони.

На місці злочину поліцейські затримали шістьох нетверезих чоловіків, віком від 26 до 38 років, жителів Могилів–Подільського та м. Вінниці, причетних до вчинення злочину.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, поліцейські встановили, що між двома компаніями чоловіків, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, виник словесний конфлікт, який переріс у масову бійку. Під час вчинення правопорушення зловмисники застосували газ дратівливої дії та розпилили вогнегасник.

Шістьох учасників злочину затримано.

У медичному закладі у зловмисників відібрано зразки крові для визначення ступеня алкогольного сп’яніння.

Поліцейські встановлюють усіх причетних до вчинення правопорушення.

За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області