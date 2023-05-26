Вінницькі поліцейські припинили злочинну діяльність ОЗУ, фігуранти якого із-за ґрат обдурювали військових

Організували злочинний бізнес троє засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Шахраї «спеціалізувались» на продажу уявних генераторів. Усім учасникам ОЗГ повідомлено про підозру.

Як розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Євген Кронівець, судимий за умисне вбивство 30-річний організатор, уродженець Чернігівської області до своєї злочинної діяльності залучив двох 28-річних спільників родом з Кіровоградської та Чернівецької областей.

Фігуранти розміщували на сайтах оголошення з продажу нереальних товарів. Також вони створювали фейкові акаунти та під час спілкування з військовими просили у них гроші на лікування.

Зловмисники у злочинній діяльності орієнтувались на людей, які хочуть придбати речі для потреб фронту, зокрема генератори.

Слідчим управлінням встановлено причетність групи шахраїв до ряду епізодів злочинної діяльності.

Під час проведення ряду обшуків поліцейські вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази їх протиправної діяльності.

Оперативний супровід розслідування здійснюють працівники Управління карного розшуку і кіберполіцейські, співробітники відділу оперативно-розшукової роботи Центрально-західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, працівники оперативного відділу Державної установи «Стрижавська виправна колонія № 81».

Силову підтримку під час обшуків забезпечували бійці КОРДу та групи швидкого реагування «Циклон Поділля».

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі організатору та двом його спільникам слідчі повідомили про підозру.

Відділ комунікації поліції Вінницької області