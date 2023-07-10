вінницькі поліцейські встановили раніше судимого зловмисника, який обікрав 69-річного чоловіка

7 липня поліцейські викрили раніше судимого 32-річного вінничанина, який на одній із вулиць міста викрав мобільний телефон та банківські картки у 69-річного чоловіка. За такий злочин правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

19 червня до поліції звернувся 69-річний житель м. Вінниці з повідомленням про злочин. Заявник розповів, що виявив відсутність мобільного телефону та банківських карток після прогулянки містом. Чоловік звернувся до банку аби виготовити нові картки на заміну втраченим. Працівники установи повідомили потерпілому, що його банківськими картками продовжують користуватись.

Проведеними розшуковими заходами оперативники Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції встановили особу, причетну до вчиненого. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 32-річний місцевий житель.

Як з’ясувалось, чоловік скористався моментом коли пенсіонер заснув на лавці по проспекту Юності. Зловмисник поцупив майно потерпілого, яке було у нагрудній кишені сорочки. Після скоєння злочину правопорушник користувався викраденим на власний розсуд, зокрема на ігри в онлайн-казино. Загальна сума витрачених грошей 18 000 гривень.

Викрадене частково вилучено.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області