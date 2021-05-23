Виноградівські поліцейські затримали зловмисника, який пограбував жінку

Вночі, 21 травня, по допомогу до поліції Виноградова звернулася 63-річна місцева мешканка.

За викликом прибула слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що потерпіла поверталася додому на велосипеді після нічної зміни. На вулиці Корятовича до неї ззаду під’їхав невідомий чоловік і вихопив сумку пенсіонерки, після чого втік. В сумці потерпілої були гроші та мобільний телефон.

Потерпілій не вдалося описати нападника, проте це не завадило поліцейським за лічені години встановити особу грабіжника та затримати його. Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічний злочин 28-річний житель райцентру.

У фігуранта працівники поліції вилучили частину грошей та мобільний телефон, які найближчим часом повернуть потерпілій.

За фактом грабежу в поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне фігуранту загрожує до 6 років ув‘язнення.

Поліція Закарпатської області