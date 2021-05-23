Виноградівські поліцейські затримали зловмисника, який пограбував жінку

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Вночі, 21 травня, по допомогу до поліції Виноградова звернулася 63-річна місцева мешканка.

За викликом прибула слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що потерпіла поверталася додому на велосипеді після нічної зміни. На вулиці Корятовича до неї ззаду під’їхав невідомий чоловік і вихопив сумку пенсіонерки, після чого втік. В сумці потерпілої були гроші та мобільний телефон.

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Потерпілій не вдалося описати нападника, проте це не завадило поліцейським за лічені години встановити особу грабіжника та затримати його. Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічний злочин 28-річний житель райцентру.

У фігуранта працівники поліції вилучили частину грошей та мобільний телефон, які найближчим часом повернуть потерпілій.

За фактом грабежу в поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне фігуранту загрожує до 6 років ув‘язнення.

Поліція Закарпатської області

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