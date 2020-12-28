Винуватець смертельної ДТП, якій втік з місця пригоди, проведе за ґратами 4 роки

Фастівською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 30-річного мешканця Київської області, який вчинив ДТП, внаслідок якої загинула людина (ч. 2 ст. 286 КК України)

Дорожня пригода сталася 12 листопада 2017 року в м. Фастів, водій автомобіля Toyota Camry перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння порушив правила дорожнього руху та допустив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку.

Після події водій вийшов з автомобіля, побачив потерпілого, однак не надав йому ніякої допомоги, не викликав карету швидкої медичної допомоги та втік з місця події.

Водія засуджено за ч. 2 ст. 286 КК України та ч. 1 ст. 135 КК України до покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки та взято під варту в залі суду відразу після оголошення вироку.

Пресслужба Київської обласної прокуратури