Винуватицю ДТП, внаслідок якої загинула 19-річна дівчина, засуджено до 4 років тюрми (фото)

Мешканку Ужгорода визнано винною у скоєнні ДТП, що призвела до смерті потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Особі призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 вересня 2020 року в Ужгороді на вул. Собранецькій 23-річна дівчина на автомобілі «Skoda Fabia» не впоралась із керуванням, виїхала на узбіччя та зіткнулася з деревом. Встановлено, що водійка значно перевищила допустиму в населеному пункті швидкість та перебувала за кермом у стані алкогольного сп‘яніння. Внаслідок зіткнення 19-річна пасажирка загинула на місці події. Ще одна дівчина, яка перебувала в салоні авто, значних травм не отримала.

З моменту вчинення ДТП дівчина перебувала під вартою. Наразі ж вирок Ужгородського міськрайонного суду, яким її визнано винною, набув законної сили. // Закарпаття онлайн