Винуватця ДТП, в якій постраждало двоє неповнолітніх, засуджено до 5 років позбавлення волі

Судовий розгляд резонансної дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 5 лютого 2020 року, завершено. Публічне обвинувачення стосовно 21-річного уродженця Броварського району Київської області підтримували у суді прокурори Чернігівської обласної прокуратури.

У суді вони довели, що водій автомобіля «ВАЗ 2101» порушив Правила дорожнього руху України, через що сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої один неповнолітній отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, 14-річна пасажирка цього ж автомобіля померла на місці події.

Так, обвинувачений, керуючи вищевказаним транспортним засобом на автодорозі «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі», здійснив зіткнення з напівпричепом у зчепленні із сідловим тягачем, який знаходився у нерухомому стані на смузі для розгону. Водій перед зміною напрямку руху не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам.

Дії винуватця ДТП кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Відтак, вироком Козелецького районного суду області від 24 вересня 2020 року чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі.

Вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури