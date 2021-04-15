Винуватця ДТП взяли під варту у залі суду – обласна прокуратура відстояла покарання в апеляційній інстанції

Луганська обласна прокуратура відстояла в апеляційному суді вирок суду першої інстанції, яким винуватця дорожньо-транспортної пригоди засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Чоловік обвинувачувався у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що у серпні 2019 року у Лисичанську 23-річний містянин, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, допустив порушення правил дорожнього руху та скоїв наїзд на жінку-пішохода – 78-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження, що призвели до її смерті.

Не погоджуючись із вироком Лисичанського міського суду Луганської області, обвинувачений подав апеляційну скаргу.

Під час перегляду судового рішення Луганським апеляційним судом обласна прокуратура спростувала аргументи сторони захисту та довела законність призначеного покарання.

Відразу після проголошення ухвали суду апеляційної інстанції чоловіка взяли під варту. Судове рішення набрало законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури