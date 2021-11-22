Винуватця смертельної ДТП у Вишгородському районі засуджено до 7 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Київською обласною прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок водію, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду в якій загинуло двоє людей і ще одна особа отримала тілесні ушкодження (ч. 3 ст. 286 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у листопаді 2017 року у с. Лютіж Вишгородського району, водій автомобіля марки «ВАЗ», наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не впевнився у подальшій безпеці руху та здійснив наїзд на трьох пішоходів, які перетинали проїжджу частину. Від отриманих травм двоє осіб загинули, ще одна особа отримала тілесні ушкодження.

Вироком суду чоловікові призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Також судом прийнято рішення про стягнення з обвинуваченого на користь родин загиблих 400 тис грн моральної шкоди, та зобов’язано щомісячно сплачувати на користь двох дітей по 1600 грн до досягнення ними 18-річного віку.

Київська обласна прокуратура