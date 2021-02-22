Винуватця смертельної ДТП у Вишгородському районі засуджено до 9 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Київською обласною прокуратурою до покарання у вигляді 9 років позбавлення волі засуджено винуватця ДТП на автодорозі «Київ-Іванків-Овруч», у якій загинуло двоє людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, смертельна автопригода сталася 27 квітня 2020 року у Вишгородському районі області. Обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля «Hyundai Accent», виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль «Mercedes А140».

Внаслідок зіткнення, двоє пасажирів вказаних автівок загинули, ще один отримав травми середньої тяжкості.

Згідно з результатами експертиз, під час ДТП обвинувачений перебував під дією наркотичних речовин.

Зважаючи на всі обставини, судом повністю підтримано позицію прокурора та засуджено обвинуваченого до 9 років позбавлення волі, а також позбавлено права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

Крім того, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

Київська обласна прокуратура