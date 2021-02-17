Винуватця смертельної ДТП засуджено до 5 років позбавлення волі (фото)

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою Московський районний суд м. Харкова визнав винним чоловіка у порушенні Правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України) та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

Встановлено, що 16 липня 2018 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та керуючи автомобілем «Hyundai», рухався по вул. Валентинівській м. Харкова. Водій перевищив допустиму в населеному пункті швидкість, чим грубо порушив вимоги Правил дорожнього руху України. Втративши контроль над керуванням свого автомобіля, чоловік виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем «ВАЗ», який рухався йому назустріч по своїй смузі.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «ВАЗ» загинув, а пасажир отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Під час судового розгляду стосовно обвинуваченого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вирок суду набере законної сили після сплину строків на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури