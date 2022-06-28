Виправдовував дії окупантів – працівнику столичного оборонного підприємства повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці, який виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію російської федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, будучи співробітником підприємства оборонної сфери, після повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України, публічно виправдовував та визнавав правомірною агресію російської армії. Також чоловік переконував інших співробітників, що ракетні удари по містах нашої країни наносять Збройні сили України.

У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, за результатами огляду якої вказана особа також перевіряється на причетність до інших кримінальних правопорушень.

Наразі слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура