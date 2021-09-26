Вирішила помститись через «смотрящого» — на Житомирщині повідомили про підозру 27-річній жінці

Детективи Слідчого управління ГУНП за участі оперативників УСР в області ДСР НПУ викрили протиправну діяльність жительки Черняхова. Жінка, намагаючись помститись після боргового спору, оплатила послуги кримінального впливу на опонента. За такі дії нині їй загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Конфлікт між підозрюваною та жителем обласного центру, раніше незнайомими, виник через наміри жінки придбати у нього автомобіль. Однак угода не відбулась, а ображена «леді» звернулась до одного з так званих «смотрящих» у спецустанові. До речі, сама підозрювана теж раніше притягувалась до кримінальної відповідальності.

Жінка оплатила певну суму за сприяння «авторитета» у виплаті їй продавцем «моральної компенсації».

Засуджений, перебуваючи у місцях позбавлення волі, упродовж кількох місяців телефонував житомирянину та вимагав сплати 20 тисяч гривень. У випадку невиконання поставлених умов погрожував задіяти підконтрольних осіб на свободі для спричинення «боржнику» тілесних ушкоджень та знищення його майна.

Його дії поліцейські викрили у першій декаді вересня та оголосили про підозру у вимаганні та інших кримінальних діяннях.

23 вересня детективи слідчого управління ГУНП Житомирщини за оперативного супроводу УСР в області ДСР НПУ та за процесуального керівництва прокуратури регіону оголосили жінці про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-3 (Звернення за застосуванням злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Відтак їй може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 7 років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Житомирської області