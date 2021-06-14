Вирок суду: 3 роки 6 місяців позбавлення волі батьку за те, що допустив загибель сина

За підтримання публічного обвинувачення Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова Московський районний суд м. Харкова визнав винним 34-річного чоловіка за фактом залишення малолітньої дитини у небезпечному стані (ч. 3 ст. 135 КК України) та призначив покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

За інформацією керівника окружної прокуратури Руслана Скуратовича, встановлено, що у серпні 2019 року 34-річний чоловік знаходився вдома з 1-річною дитиною.

Так, батько, перебуваючи за місцем свого мешкання, помістив свого малолітнього сина до наповненої ванни та залишив у ній без нагляду, а сам пішов до іншої кімнати. Дитина, перебуваючи у ванній, самостійно вибратись з неї не змогла, через що наковталася води та померла.

Вироком Московського районного суду м. Харкова від 09.06.2021 особу визнано винною за ч. 3 ст. 135 КК України та призначено покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Довідково: Вирок суду на даний час не набув чинності, та окружною прокуратурою готується апеляційна скарга на зазначений вирок суду у зв’язку із м’якістю призначеного покарання

Пресслужба Харківської обласної прокуратури