Вирок суду: 4 роки позбавлення волі за фейкові мінування адміністративних будівель Харкова (ФОТО)

За підтримання публічного обвинувачення Київською окружною прокуратурою м. Харкова Київський районний суд м. Харкова визнав винним 43-річного чоловіка за фактами завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищенні та пошкодженні об’єктів власності, вчинених повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 259 КК України), та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Як розповів керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, розслідуванням встановлено 43-річного мешканця м. Харкова, який з метою дезорганізації роботи державних організацій, а саме територіального сервісного центру МВС України №6341, розташованого за адресою м. Харків, вул. Шевченко, 62, регіонального сервісного центру МВС України, розташованого за адресою м. Харків, вул. Шевченко, 26, Харківського апеляційного суду, розташованого за адресою м. Харків, майдан Героїв небесної сотні, 36 та Господарського суду Харківської області, розташованого за адресою м. Харків, майдан Свободи, 5, здійснив 9 неправдивих повідомлень про мінування.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину у повному обсязі.

Рішення суду не набрало законної сили, оскільки триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури