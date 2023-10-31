Віртуальне знайомство закінчилось розбійним нападом: поліцейські Дніпра затримали групу зловмисників

Для реалізації злочину підозрювані винайняли квартиру та організували побачення 31-річного потерпілого з «неповнолітньою».

Познайомившись в мережі інтернет, чоловік приїхав у гості до нової знайомої. Під час їх зустрічі до квартири увірвались двоє зловмисників в масках та бронежилетах. Нападники повалили чоловіка на підлогу та побили його. Погрожуючи пістолетом, вимагали від чоловіка зізнатись у стосунках з нібито неповнолітньою. Потім забрали у нього телефон і гроші та втекли.

Поліцейські відділення поліції № 2 спільно з оперативниками Дніпровського районного управління поліції за участі працівників кримінального аналізу ДРУП викрили всіх учасників розбійного нападу. Ними виявились 21-річна жінка і двоє чоловіків віком 18 та 25 років. Правоохоронці вилучили у підозрюваних речові докази, які підтверджують причетність до злочину.

29 жовтня слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. 30 жовтня суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП