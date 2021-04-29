Вирубали дуби і завдали збитків на ₴750 тис. – на Харківщині двоє чоловіків відповідатимуть перед законом

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Сергія Прилуцького, досудовим розслідуванням встановлено, що 39-річний та 26-річний чоловіки, вступивши у змову, незаконно вирубали 93 дуби на території Вовчанської міської об’єднаної територіальної громади. Загальна сума завданих збитків складає 750 тис. грн.

25 січня 2021 року двом вказаним особам було повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції, оперативний супровід здійснювали співробітники відділу в м. Чугуєві Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури