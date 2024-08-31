Вісім підозрюваних, шестеро з них під вартою – викрито групу осіб, які обкрадали кишені та банківські картки хмельничан

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозри п’ятьом чоловікам та трьом жінкам за фактами таємного викрадення чужого майна, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, а також викрадення офіційних документів з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України).

Розслідуванням встановлено, що злочинну діяльність спільники розпочали у грудні минулого року. Серед викритих учасників – і 17-річний юнак.

Свою увагу здебільшого зосереджували на чоловіках, які напідпитку перебували поблизу місцевого залізничного вокзалу.

Доки одні відволікали увагу потерпілого, інші «тягли» із кишень мобільні телефони, гроші та банківські картки.

Далі зловмисники змінювали пін-коди викрадених карток та використовували усі їх ліміти.

Наразі встановлено матеріальну шкоду потерпілим на загальну суму близько 200 тисяч гривень.

Шестеро підозрюваних перебуває під вартою, неповнолітньому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а одній із жінок – особисте зобов’язання.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в області за оперативного супроводу управління карного розшуку ГУНП області та Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Довідково: санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, ч. 1 ст. 357 – альтернативні покарання у виді штрафу, пробаційного нагляду або обмеження волі на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури