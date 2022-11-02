Вісім років позбавлення волі отримав волинянин за смертельне побиття матері

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 46-річного жителя селища Любешів винуватим в заподіянні 74-річній матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Слідство встановило, що удень 22 травня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко побив рідну людину – і згодом вона померла у лікарні.

Згідно з вироком суду наступних 8 років волинянин проведе за ґратами.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури