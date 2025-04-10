Вісьмох поліцейських з Київщини та колишнього колегу викрили у вчиненні низки злочинів

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із слідчими Державного бюро розслідувань та за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора встановили вісьмох поліцейських з Київщини та їх спільника – колишнього поліцейського – у вчиненні низки злочинів за ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 146, ч. 2 ст. 365 та ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України.

За місцями проживання та роботи фігурантів працівники ДВБ НПУ, ГСУ ДБР та ОГП провели невідкладні обшуки.

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже оголосили про підозру.

Викритих поліцейських відсторонено від виконання службових обовʼязків. Триває досудове розслідування.

Національна поліція України категорично засуджує такі ганебні вчинки працівників та наголошує на абсолютній неприпустимості порушення законодавства представниками правоохоронних органів.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України