Висунуто обвинувачення експосадовцю РНБО, якого контррозвідка СБУ викрила на державній зраді

За матеріалами контррозвідки СБУ, завершено досудове розслідування стосовно колишнього посадовця Адміністрації Президента України та Апарату Ради національної безпеки і оборони. Зловмисник обвинувачується у державній зраді.

Встановлено, що він передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі органи влади.

Під час спецоперації, контррозвідка СБУ викрила і заблокувала протиправну діяльність зловмисника.

За даними слідства, посадовець був завербований іноземною спецслужбою на шкоду державній безпеці України. Його зарубіжних «кураторів» цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск і фактичний доступ.

Наразі колишньому чиновнику вручено обвинувальний акт. Матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ спільно зі слідчими Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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