Висунуто обвинувачення жителю Донецька, який робив «кар’єру» у терористичній організації «ДНР»

Вінницькою обласною прокуратурою до суду передано обвинувальний акт стосовно 51-річного жителя м.Донецька, який обвинувачується в участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Встановлено, що уродженець та житель Донеччини з часу вторгнення російської федерації на територію Донбасу в 2014 році свідомо вступив у змову з активними учасниками так званої «ДНР» та приєднався до складу цієї терористичної організації.

Обвинувачений став учасником незаконного воєнізованого збройного формування у статусі «командир окремої роти» у звані «майор». Надалі він вступив у підрозділ «військової поліції армійського корпусу міністерства оборони» у складі «ДНР», отримавши посаду «заступник начальника» та звання «підполковник».

Зазначені протиправні дії обвинуваченого вказують на його умисну активну злочинну діяльність проти військових підрозділів Збройних Сил та інших військових формувань України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

У кримінальному провадженні здійснювалося спеціальне досудове розслідування слідчими УСБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури