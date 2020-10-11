Вітчима, який забив до смерті 5-річного хлопчика, засуджено до 9 років позбавлення волі

Запорізькою місцевою прокуратурою №3 підтримується публічне обвинувачення у кримінальному проваджені за ч. 2 ст. 121 КК України відносно мешканця міста, який наніс смертельні тілесні ушкодження 5-річному хлопчику.

Нагадаємо, у ході досудового розслідування встановлено, що співмешканець матері загиблого хлопчика заподіяв ряд тілесних ушкоджень дитині, від яких хлопчик помер у лікарні через декілька днів. У суді мати загиблої дитини всіляко намагалась захистити свого співмешканця.

Завдяки злагодженій співпраці процесуальних керівників Запорізької місцевої прокуратури № 3 та слідчих СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, незважаючи на те, що злочин вчинено в умовах неочевидності, вдалось зібрати достатні докази причетності обвинуваченого до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Районним судом чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

08.10.2020 року Запорізький апеляційний суд погодився з доводами публічних обвинувачів місцевої прокуратури № 3 та залишив без задоволення апеляційні скарги захисника обвинуваченого та інших в частини скасування вироку районного суду м. Запоріжжя та закриття провадження у справі.

На теперішній час вирок набрав законної сили.

Прокуратура Запорізької області