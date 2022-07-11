Вітчима забив до смерті, матір спалив. На Полтавщині вбивцю засуджено до довічного позбавлення волі

Довічне позбавлення волі – такий вирок за публічного обвинувачення Решетилівської окружної прокуратури постановлено Кобеляцьким районним судом стосовно 45-річного місцевого жителя. Чоловіка визнано винним в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому з особливою жорстокістю (п. п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Подія сталася ввечері 2 листопада минулого року за місцем проживання родини. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік посварився з вітчимом і під час з’ясування стосунків кулаками завдав йому в різні частини тіла не менше 12 ударів, а в подальшому схопив обома руками за шию та намагався задушити. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

Мати намагалася припинити конфлікт між чоловіком і сином, проте зловмисник також жорстоко побив жінку та у кімнаті будинку облив її бензином і підпалив. Невдовзі через численні опіки потерпіла померла в лікарні.

Свою вину у вчиненні злочину обвинувачений визнав частково. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури