Виявлено факт незаконного заволодіння земельною ділянкою у Харкові вартістю понад ₴16 млн.

Обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння земельної ділянки у м. Харкові площею 2 га та вартістю понад 16 млн грн.

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Дмитро Вітер, встановлено, що у 2013 році Харківською міською радою безоплатно відведено у власність обслуговуючого кооперативу земельну ділянку, розташовану у лісопарку м. Харкова.

У зв’язку з тим, що відповідне рішення міської ради прийнято з порушенням вимог чинного законодавства, обласною прокуратурою було подано позов про визнання його недійсним та скасування. У 2017 році позовну заяву задоволено.

У подальшому вказане рішення суду органами прокуратури було фактично виконано шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про скасування рішення Харківської міської ради та повернення земельної ділянки у комунальну власність міста.

Проте у 2019 році невстановлені на даний час особи на підставі неналежних документів внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про скасування відповідного запису, внаслідок чого земельна ділянка повернулась у приватну власність кооперативу. При цьому рішення суду щодо визнання незаконним та скасування рішення міської ради не переглядалось та не скасовувалось.

У подальшому вказана земельна ділянка була поділена на 6 ділянок та відчужена на користь фізичних і юридичних осіб, у власності яких перебуває і на теперішній час.

Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи зазначеною земельною ділянкою, чим спричинили збитки громаді міста на суму понад 16 млн грн.

Обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Крім того, обласною прокуратурою вживаються заходи представницького характеру з метою повернення земельної ділянки у власність громади міста Харкова.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харкіівської обласної прокуратури