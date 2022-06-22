Виявлено незаконні оборудки з нарковмісними ліками у житомирському медичному закладі

21 червня оперативники регіонального Управління боротьби з наркозлочинністю Нацполіції виявили в кабінеті лікаря поліклініки нарковмісні препарати, що зберігались та відпускались з порушенням визначених законодавством норм та правил. Нині триває встановлення всіх обставин.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про ймовірні незаконні оборудки з нарковмісними препаратами у медичних закладах обласного центру. Відтак правоохоронці провели огляд у кабінеті 61-річного лікаря однієї з поліклінік міста.

У результаті виявили упаковки з пігулками різних найменувань, що містять наркотичні засоби.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції, працівники якої задокументували обставини. Всього з лікарського кабінету вилучили майже 650 таблеток. Їх буде направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Попередньо, ці медпрепарати несертифіковані на території України, вони не обліковувалися, а їх зберігання та відпуск відбувалися з порушеннями норм чинного законодавства.

Нині триває подальше з’ясування всіх обставин. Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) КК України. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська окружна прокуратура.

Законодавством за такі протиправні дії визначено покарання у вигляді штрафу до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або піврічного арешту, або обмеження волі на строк до 4 років, або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області