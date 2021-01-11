Виявлено порушення прав осіб при їх затриманні в адміністративному порядку працівниками патрульної поліції

Вінницькою обласною прокуратурою, за результатами перевірки в управлінні патрульної поліції у Вінницькій області, виявлено порушення вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення під час адміністративного затримання осіб та оформленні поліцейськими протоколів про адміністративне затримання.

Так, наявні численні випадки порушень прав затриманих осіб на захист, не повідомлення чи не своєчасного повідомлення родичів та центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про їх затримання, не ознайомлення з правами, викривлення строку їх затримання та інше.

Вказані порушення стали можливими перш за все через неналежне виконання поліцейськими своїх посадових обов’язків, а також через відсутність дієвого відомчого контролю управлінням патрульної поліції у Вінницькій області за роботою підпорядкованого батальйону у місті Вінниця.

Належним чином не організована робота працівників патрульної поліції щодо своєчасного виконання постанов суду про адміністративний арешт, а також дотримання прав осіб при їх затриманні з метою виконання цих постанов.

Реагуючи на виявлені порушення прав громадян начальнику управління патрульної поліції у Вінницькій області обласною прокуратурою внесено вказівку про проведення службового розслідування та притягнення до дисциплінарної відповідальності винних працівників поліції.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури