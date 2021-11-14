Визначено видання, в якому розміщуватимуться повістки про виклик підозрюваних та обвинувачених

Газета «Урядовий кур’єр» — видання, в якому у 2022 році розміщуватимуться повістки про виклик осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні

Газету “Урядовий кур’єр” визначено друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому у 2022 році розміщуватимуться:

повістки про виклик підозрюваного, стосовно якого здійснюється спеціальне досудове розслідування;

повістки про виклик обвинуваченого, стосовно якого здійснюється спеціальне судове провадження;

повістки про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

відомості щодо підозрюваного, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування;

інформація про процесуальні документи, що підлягають врученню обвинуваченому, стосовно якого здійснюється спеціальне судове провадження.

Відповідне розпорядження № 1425-р ухвалено Кабінетом Міністрів України 10 листопада 2021 року.

Судова влада України