Влаштували «сімейний бізнес» зі збуту наркотиків – на Харківщині викрито трьох осіб

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру трьом особам за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 59-річний мешканець Лозової вирішив заробляти на життя незаконним способом, збуваючи канабіс. До протиправної діяльності чоловік також залучив свою співмешканку і її сина.

Придбавши канабіс у невстановленої на теперішній час особи, зловмисники розфасували його по невеликим згорткам, які продавали наркозалежним. З покупцями зустрічались особисто і передавали їм товар, отримуючи гроші.

У ході обшуків, проведених за місцем мешкання підозрюваних, виявлено канабіс, спеціальне приладдя, пляшки з наркотичною речовиною та інші докази протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування проводять слідчі Лозівського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури