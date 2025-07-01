Власник казино у київському «Премʼєр-Палаці» повʼязаний з директором зовнішньої розвідки РФ – ЗМІ

За даними ЗМІ, Папазкі причетний до фінансування проросійської партії та фігурував у кримінальних провадженнях.

У 2024-2025 роках Георгій Папазкі, власник компанії “ГПП Прем’єр-Палац”, та пов’язаний з ним бізнесмен Михайло Севдієв зареєстрували у столичному готелі дві фірми, які займатимуться організацією азартних ігор. У них є спільний бізнес в Болгарії — фірма Pate Play Ltd., що спеціалізується на розробці грального програмного забезпечення.

Згідно з розслідуванням видання Telegraf, Папазкі є одним з найвпливовіших гральних операторів Болгарії та партнером скандального бізнесмена Васила Божкова, на якого наклали санкції США за “зусилля зі створення каналів російського впливу на болгарську владу”.

Журналісти посилаються на інформацію ЗМІ Болгарії, які писали, що Божкова від екстрадиції з ОАЕ врятував особисто директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сєргєй Наришкін. Після цього Папазкі став займатися фінансуванням проросійської болгарської партії МЄЧ. Він, за даними медіа, може бути причетним до відмивання російських грошей через гральний бізнес.

Також Папазкі фігурував у кримінальних провадженнях. Зокрема, він фігурував у справі про замовне вбивство в Болгарії в 1990-х, за якою засуджений його брат Вальтер, а самого Георгія тривалий час шукав Інтерпол.

Казино планують відкривати на базі готелю “Прем’єр-Палац”, який зараз є об’єктом судового розгляду. України Мінʼюст намагається його конфіскувати як актив, що належить підсанкційним бізнесменам з РФ — Алєксандру Бабакову, Євгєнію Гінеру та Міхаілу Воєводіну.

Telegraf вказує, що видача ліцензій зараз призупинена внаслідок реформи регулювання галузі та заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на нове агентство “ПлейСіті”, але Папазкі та Севдієв активно намагаються їх отримати. // Дзеркало тижня