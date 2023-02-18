Власник та працівник ломбарду за «відкат» загарбникам заробляли на тимчасово окупованих територіях

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом громадянам України у пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, власник мережі ломбардів за попередньою змовою з підлеглим працівником налагодили роботу відділень ломбардів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. З лютого по липень 2022 року вони здійснювали незаконне обготівковування коштів, кредитування, надання послуг так званих «перестановок» коштів, в тому числі і на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Підозрювані домовились з окупаційними органами влади щодо роботи відділень ломбарду. За це представники держави-агресора отримували від 3% до 3,5% від прибутку або 400 000 грн в місяць.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офісу Генерального прокурора